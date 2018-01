Geração Coca-Cola? Tô fora

Olha aí a oportunidade exportação pro guaraná Jesus e para a Tubaína:

sete Estados da Índia proibiram a venda de Coca-Cola e Pepsi-Cola em escolas, universidades e repartições públicas. Segundo autoridades desses Estados, as bebidas estão contaminadas com pesticidas. O ministério da Saúde indiano afirmou que não havia contaminação nas bebidas, mas os Estados estão irredutíveis. No Estado de Kerala, o veto às bebidas é total e as autoridades chegaram a pedir que as fábricas de Coca e Pepsi fossem fechadas.

PS – O maranhense Jesus virou um hit tão grande que foi comprado pela Coca-Cola em 2001

