Fortaleza Washington se prepara para a posse de Barack Obama

Hoje de manhã, quando saí para fazer uma matéria sob -11 graus centígrados, cruzei com uma senhora super simpática na rua. Ela estava segurando duas cartas e dava risada, falando com o policial na esquina.

“Já andei dez quarteirões e não encontrei nenhuma caixa de correio, elas sumiram”, dizia a senhora.

“É medida de segurança, mandaram tirar todas as caixas de correio da área”, respondeu o policial.

À espera da grande festa da posse de Barack Obama, Washington está de pernas para o ar. As medidas de segurança são incríveis. Desde ontem, meu Blackberry não funciona. Liguei na assistência técnica e fui informada de que havia um problema de cobertura. Fui na loja da operadora, T-Mobile, e o funcionário me explicou: cortaram sinal de celular perto do FBI, Capitólio e Casa Branca.

No dia 20, quando a cerimônia se realiza na frente do Capitólio, várias pontes para a cidade vão estar fechadas. Muita gente está levando um colchãozinho para dormir no escritório, como os funcionários do Washington Post, com medo de não conseguir chegar no trabalho.