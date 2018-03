Extra! extra! Os cantores e o cachorro

Saíram as notícias mais esperadas do ano (com exagero, ok….)

A lista dos cantores que vão se apresentar no Lincoln Memorial no domingo, em comemoração à posse de Obama – Beyonce, Mary J. Blige, Bono, Garth Brooks, Sheryl Crow, Renee Fleming, Josh Groban, Herbie Hancock, Heather Headley, John Legend, Jennifer Nettles, John Mellencamp, Usher, Raymond IV, Shakira, Bruce Springsteen, James Taylor, will.i.am e Stevie Wonder. Jamie Foxx, Martin Luther King III, Queen Latifah e Denzel Washington vão ler trechos de discursos históricos.

Quanto ao primeiro cachorro, a família Obama anunciou que está entre duas opções hipoalergênicas – um Labradoodle (mistura de Labrador com poodle, ou um Labrador crespo que não solta pelo) e um cachorro de água português (o bonitão da foto aí em cima).