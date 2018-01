"Estou a fim do Obama"

O último hit da campanha eleitoral americana é o vídeo “I got a crush on Obama”, postado no You Tube. O vídeo mostra uma Obamagirl em poses sexy, shortinhos “I love Obama” ou biquini, fazendo declarações ao candidato democrata Barack Obama.

“I got a crush on Obama

Baby you’re the best candidate”,

diz a Obamagirl, toda olhares lânguidos, beijando a tela da televisão e afirmando assistir seu amado na C-Span, a TV Senado daqui.

“Você é preocupado com a segurança das fronteiras – vamos acabar com as fronteiras entre nós”, sussurra a Obamagirl.

Como vocês podem reparar, tanto aqui quanto no Brasil, o que realmente importa nas eleições são as questões de fundo, como saúde, educação, segurança….