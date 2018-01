"Dollar Bill", aquele dos dólares no freezer

O deputado democrata William “Dollar Bill (cédula de dólar)” Jefferson acaba de ser indiciado por fraude, lavagem de dinheiro e corrupção e pode pegar 235 anos de prisão se for condenado.

Jefferson ficou famoso quando o FBI achou US$ 90 mil escondidos no freezer de sua casa em Washington DC. Ele foi cuidadoso – os dólares estavam embaladinhos em papel alumínio.

Isso me faz lembrar do nosso “Dollar José”, o bem menos higiênico José Adalberto Vieira da Silva. Era aquele assessor do irmão do Genoíno que foi pego com US$ 100 mil dentro da cueca, em julho de 2005. O que aconteceu com ele? Será que está preso?