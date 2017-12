Depois de um breve e ensolarado interregno no Brasil, estou de volta a Washington, às peripécias de Bush, à guerra interminável, aos subsídios agrícolas, FMI, e ao blog….

e, desta vez, venho acompanhada da Sarah, minha cachorra Border Collie….o que traz questões interessantes….

Para trazer um cachorro para os EUA, é necessário trazer um atestado do veterinário e um certificado do ministério da agricultura….porém, ao desembarcar no aeroporto de Washington, ninguém me pediu nada, nenhum documento…..Sarah estava chorosa dentro de sua caixa, ao lado da esteira….entrou nos EUA assim, sem nenhum passaporte canino….ela poderia muito bem ser uma cachorra-bomba, ou portadora de uma doença da cachorra louca, sei lá….

Isso porque nesta semana o Congresso americano votou as resoluções de segurança do relatório do 11 de setembro, que vão exigir, entre outras coisas, que todos os contêineres com destino aos EUA sejam examinados em seus portos de embarque….vai ser “facinho” implementar isso aí no porto de Santos (sem mencionar outros países mais desorganizados)

Também no pacote segurança (num outro), o aeroporto de Phoenix, no estado de Arizona, vai adotar um sistema de raio-X que permite ver através das roupas – é um strip-search virtual. Entidades de direitos civis estão espernenando – trata-se de um desrespeito, uma máquina que deixa ver todo mundo pelado. As autoridades garantem que as partes pudendas não ficarão nítidas no raio-X. Mas as entidades de direito civil acham que, fatalmente, um desses vídeos vai acabar caindo no You Tube….

e enquanto isso, a Sarah entra sem nenhum atestado médico…vai entender….