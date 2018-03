De avião ou patinete?

Não sei o que vai acontecer com as companhias aéreas americanas. Elas estão cortando vôos sem parar, despedindo pilotos e agora passaram a cobrar por coisas como uma coca-cola (US$ 2), para despachar uma mala (US$ 15) ou uma segunda mala (mais US$ 25).

Para completar, elas esperam que os passageiros tenham dó delas. Tenho recebido e-mails pedindo minha assinatura em um abaixo-assinado contra especuladores, que estariam pressionando muito o preço do petróleo e combustíveis em geral (há controvérsia sobre a parcela de culpa dos especuladores na alta do petróleo, mas em todo caso…)