Cuidado com a Mamãe McMíssil

Jessica Hall ficou conhecida como a “mamãe McMíssil”.

Era julho de 2006, e Jessica estava dirigindo em uma highway aqui perto de Washington. No banco de trás, seus três filhos não paravam quietos. Gritavam e pulavam. Sua irmã, grávida de seis meses, começava a ter contrações. Um carro veio a toda e deu uma fechada em Jessica, que já estava nervosa. Poucos instantes depois, o mesmo carro deu outra fechada nela….

O sangue ferveu. Jessica encarnou Michael Douglas em Um dia de Fúria e não teve dúvidas – emparelhou com o apressadinho e jogou um copo do McDonald’s cheio de gelo no carro dele.

Mamãe McMíssil se deu muito mal. Na semana passada, a Justiça americana condenou Jessica a 2 anos de prisão. Dois anos por jogar um copo do McDonald’s num chato ao volante? Pois é. Ela acabou liberada depois de sete semanas, mas ficou com a ficha suja.

Aparentemente, Mamãe McMíssil é parte de uma tendência aqui nos Estados Unidos. Na segunda-feira, também aqui perto de Washington, um homem de 29 anos jogou um copo de café no carro do outro. Ele pode pegar até 10 anos de prisão.

Segundo a polícia da região, 35 pessoas foram presas em 2005 por “atirar projéteis de dentro de seus veículos”. Ou seja – dirija com cuidado, pois tem um monte de McMísseis voando por aí.