Cretino-proof – um mundo à prova de cretinos

“Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado neste andar”

Eu sempre fiquei um pouco perplexa com essa placa que passaram a afixar na porta dos elevadores no Brasil. Certamente esse aviso deve ter sido adotado por razões de segurança, por algum acidente que ocorreu. Mas para mim, não deixa de soar idiota. A não ser que você tenha instintos suicidas, por que você pularia no poço do elevador?

Cheguei à conclusão que, após a onda dos equipamentos child-proof, como janela de carro que não abaixa muito, isqueiro com trava, temos agora uma profusao de equipamentos cretino-proof.

Aqui nos Estados Unidos, pelo menos, tudo é cretino-proof. Um colega jornalista me contou, outro dia, que aqui as garrafas de champanhe e vinho espumante vêm com os seguintes dizeres – não use saca-rolha. Meu Deus.

O alvejante de roupas que eu comprei tem um alerta bem grande na embalagem: Não reutilize como garrafa de bebidas. Ufa, ainda bem que avisaram.

Fora o alerta acaciano da lasanha congelada que está na minha geladeira. Antes de consumir, descongele. Ah, bom.

No molho de salada que eu comprei, vinha uma frase bem vistosa, em letras grandes – fica delicioso com cebola roxa. Logo abaixo, em letras pequenas – não contém cebola roxa. E não adianta reclamar.

O sabonete tem uma instrução curiosa – use como sabão normal. (como será o outro uso do sabão ou o outro tipo de sabão? Sem enxágüe?)

Bom, mas faz sentido. Li outro dia que as fábricas de computador estavam pensando em colocar uma tecla a mais no teclado – a tecla any (qualquer). Isso porque toda vez que aparecia aquele aviso na tela – aperte qualquer (any) tecla quando estiver pronto – muitos usuários ligavam para o SAC para dizer: Não consigo achar a tecla “qualquer”.

PS: Estou olhando o rótulo da lata de amêndoas salgadas e torradas que comi ontem. Este não é um rótulo cretino-proof, é um rótulo que faz eu me sentir uma cretina. Diz o seguinte: Lata de Amêndoas Torradas e Salgadas Observação: pode conter amendoim, castanha, pecã, avelã, trigo….a vida é mesmo uma caixinha de surpresas….

PS2 – OK, eu sei que muitas dessas declarações têm como único objetivo resguardar as empresas de processos, nesta terra que é o paraíso das indenizações. Mesmo assim, cada declaração idiota….