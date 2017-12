Corrida do etanol: indianos vão às compras no Brasil

A Bajaj Hindusthan e a Reliance Industries, dois mega-conglomerados aqui da Índia, estão comprando terras no Brasil para plantar cana e produzir etanol. A Índia vai adotar, a partir de novembro, uma mistura de 5% de etanol na gasolina. Mas o país não tem terras férteis suficientes para ampliar a produção de etanol na escala necessária.O Brasil tem terras boas e baratas.

“Posso comprar terras baratas no Brasil para expandir minha capacidade”, o CEO da Bajaj, Kushagra Nayan Bajaj à Bloomberg. A Bajaj Hindusthan, empresa que vale US$ 1 bi, vai fazer um primeiro investimento de US$ 500 milhões no Brasil.

A Reliance, conglomerado que fatura US$ 19 bilhões, planeja comprar “milhares de hectares” de terra no Brasil para cultivar cana-de-açúcar e produzir etanol. O presidente da Reliance, R C Sharma, afirma que há “um bando de empresários indianos olhando para esse país enorme como um grupo de estudantes parados em frente à loja de doces.”

Só que os indianos podem virar concorrência para os produtores brasileiros de etanol. Segundo Sharma, a Reliance vai vender o etanol onde quer que haja demanda – e a Índia tem alguns problemas de preço também, disse o executivo ao Economic Times.

Posto de gasolina no interior do Estado do Rajastão, na Índia

Foto: Karin Dauch