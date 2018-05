Compre meu monte de porcaria, Henry

Muitos americanos estão irritados com o pacote anunciado pelo secretário do Tesouro Henry Paulson. Eles acreditam que o governo vai gastar US$ 700 bilhões para “resgatar banqueiros” que passaram os últimos anos ganhando muito dinheiro em um mercado sem regulamentação. No final de semana, foi lançado o site “Buymyshitpile.com” (em uma tradução livre, Compremeumontedeporcaria.com), onde os internautas devem “inscrever” as porcarias que querem vender ao governo americano. “Ei, Washington, será que você pode comprar meus maus investimentos também? O que acontece em Wall Street afeta a vida real – compre meu monte de porcaria também, Henry”. Entre os “ativos podres” que os internautas querem vender a Henry Paulson estão a Alitalia, ações de empresa ponto.com falidas, móveis velhos de jardim.