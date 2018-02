"Como ensinar seu cachorro a ler" e outras bobagens

Eu costumava achar aquela mania de brinquedos Baby Einstein meio exagerada. “Descubra produtos interativos para seu pequeno gênio”, é a propaganda. Mas vá lá, existem uns jogos educativos que realmente ajudam a desenvolver a inteligência das crianças.

Agora “Ensine seu cachorro a ler”? Faça-me o favor.

Fui fazer um brunch mulherada no café da Kramer Books, uma livraria bacana aqui em Washington.

E eis que, em meio a um relaxante papo manicure na fila de espera, deparo-me com esta obra sensacional – “Ensine seu cachorro a ler – Um programa passo a passo para expandir a mente de seu cachorro e aumentar os laços entre vocês”.

Meu Deus.

Na capa, a foto de um desavisado Golden Retriever de beca.

Apesar de o livro vir com o “disclaimer” de que não, não vai ensinar seu cachorro a ler as obras de John Grisham, o autor garante que o bicho vai sair lendo pelo menos textos curtos. Tipo plaquinhas dizendo senta, deita, beija, vira, etc. Você não precisa mais dizer senta – só levantar uma placa.

Tem até um guia pra perceber se seu cachorro está ficando estressado demais com as aulas de leitura – ele começa a se coçar, bocejar, ou seja, o básico….

Também na categoria Rogério Magri “cachorro também é gente”, outro livro curioso figurava com grande destaque na estante da Kramers. “Por que os cachorros bebem água da privada?” (o que , no caso, poderia valer pra crianças também). Didaticamente, o autor nos esclarece que, do mesmo jeito que não apreciamos tomar champanhe em copo de plástico, para os cachorros a privada é o melhor vasilhame do mundo para saborear sua água – água está sempre fresquinha, corrente, sem o gosto de metal ou plástico das tigelas.

O autor nos ilumina sobre vários assuntos essenciais – sabia que alguns cachorros usam Botox? não para se livrar dos pés de galinha, mas pra desvirar pálpebras que ficam incomodando. E tem outros caninos que tomam Viagra – mas para combater hipertensão pulmonar.

Agora embalei nessas informações primordiais para a vida de todos.

Como você pôde viver todo esse tempo sem saber que alguns cachorros tomam Viagra? E como você pôde viver sem saber que o best-seller mundial das compras pela TV, o George Foreman grill, ganhou um concorrente à altura – o Evander Holyfield Real Deal Grill?

E, por fim, como desconhecer o lado hollywoodiano do governo Evo Morales – um de seus assessores se chama Tom Cruise. (Ok, na verdade é Tom Cruz, mas no telefone soa igualzinho ao Tom Cruise em fase Penelope Cruz).