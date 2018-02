Como adestrar seu marido

Os programas do Cesar Millan, o “dog whisperer” que é uma espécie de superbabá de cachorros, fazem o maior sucesso por aqui. E agora lançaram um livro com técnicas de treinamento de animais – para usar em maridos.

O livro chama “What Shamu Taught Me About Life, Love, and Marriage: Lessons for People from Animals and Their Trainers”. A autora, Amy Sutherland, passou um ano aprendendo técnicas de adestramento de cachorros e resolveu aplicá-las em seu marido para resolver problemas como tampa de privada levantada, meias sujas no bidê, etc..

O segredo, segundo ela, é ignorar manias irritantes e recompensar hábitos positivos. Ela aplica várias técnicas de treinamento de animais – inclusive de golfinhos – para “consertar” seu marido.Ela usa até métodos pavlovianos.

O livro me lembrou de um filme muito antigo que passava na TV, que uma mãe trazia para a filha um manual de adestramento de cães, e dizia para a filha tentar com seu marido. “Deu um google” e descobri que o filme chama “If a man answers”, é de 1963, com a Sandra Dee.