Colbert, o Macaco Tião

O Macaco Tião da eleição americana de 2008 chama-se Stephen Colbert. O comediante personifica um âncora ultra-conservador em seu programa Colbert Report. Ele anunciou ontem no programa de seu antigo chefe, o Daily Show with Jon Stewart, que irá concorrer nas eleições primárias de seu estado natal, Carolina do Sul. O hilário Colbert cunhou expressões como Susan Sarandoners (para designar pacifistas radicais), e wikiality (a verdade por consenso, basta escrever na wikipedia que vira verdade).

No domingo, ele escreveu a coluna da Maureen Dowd no The New York Times, dizendo que entraria na campanha por US$ 15 milhões. E ontem à noite finalmente anunciou – diz que irá concorrer nas primárias dos democratas e republicanos. Embora se espere que a maioria dos seus eleitores esteja entre os democratas, já que ele passa boa parte do show ironizando os republicanos e, mais precisamente, o presidente George W Bush.

