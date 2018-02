Banqueiros dizem que mais regulamentação pode reduzir crédito para emergentes

O Instituto de Finanças Internacionais (IIF), espécie de

Febraban mundial que reúne 375 bancos, afirmou que as regulações

bancárias propostas por alguns países ameaçam reduzir a oferta de

crédito para emergentes. “Com as novas regulações exigindo que bancos

tenham altos níveis de capitalização, é possível que as instituições

financeiras reduzam os empréstimos para o mercado emergente,

principalmente para países mais fragilizados”, disse o IIF.

“O excesso de regulamentação pode atrapalhar a recuperação da economia

mundial”, afirmou em entrevista Josef Ackermann, presidente do

conselho do IIF e do Deutsche Bank.

O Conselho de Estabilidade

Financeira (FSB, na sigla em inglês), órgão encarregado de desenhar as

novas regulamentações financeiras para evitar que a crise se repita,

discordou, dizendo que não há excesso de regras e que os bancos não

podem voltar aos maus hábitos.

“Não estamos impondo regras demais cedo

demais, como alguns afirmam”, disse ontem Mario Draghi, presidente do

FSB. As regulamentações propostas pelo FSB serão discutidas durante

2010 e só devem ser implementadas em 2011 ou 2012. “Tem tempo de sobra

e os bancos já sabiam, estamos debatendo essas regras desde 2007”,

disse Draghi. “Eu diria que é prematuro os bancos se preocuparem com

excesso de regras. E agora é a hora de eles se capitalizarem.”

Os bancos se opõem a tetos para bônus de executivos, propostos por

alguns países. Eles também não querem índices rígidos para

capitalização e restrições para bancos considerados “grandes demais

para quebrar”

O IIF também discorda da recomendação do Fundo Monetário Internacional

(FMI), que afirmou ser muito importante os bancos aproveitarem este

momento para se manter capítalizados – em vez de distribuir dividendos

para seus acionistas ou bônus para seus executivos. “Não achamos que

isso faz sentido”, disse Charles Dallara, diretor-gerente do IIF. “Os

acionistas são donos dos bancos e, em relação a compensação,

precisamos oferecer boa remuneração para reter talentos.” Um

jornalista indicou que muitos dos bancos receberam dinheiro dos

contribuintes para não quebrar, então não teriam de prestar contas

apenas aos acionistas. “Estar capitalizado é importante, mas não tão

importante quanto ter lucros e liquidez”, disse Ackermann, diretor do

conselho do IIF. “E se nós não remunerarmos os profissionais de forma

adequada, vamos perder gente talentosa e os lucros vão cair”

Segundo Ackerman, são importantes as regras para capitalização,

endividamento, liquidez e remuneração, com o objetivo de assegurar a

estabilidade do sistema financeiro. “Mas a garantia de que as

instituições reguladas terão condições de inovar e fornecer os fluxos

de crédito necessários para o crescimento também é essencial”, disse.

“Existe um risco real de as reformas regulatórias minarem a

recuperação global e a criação de empregos; essas reformas precisam

ser calibradas cuidadosamente”