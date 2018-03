Asneiras no Arizona

Parece que não é desta vez que o senador John McCain vai perder sua vaga como representante do Arizona. O principal concorrente de McCain em uma possível primária, o ex-deputado J.D. Hayworth, só fala asneira. Hayworth tentou reivindicar o manto do Tea Party – mas até para os radicais do Tea Party Hayworth é um pouco lunático demais.

Hoje ele caprichou. Comentando a tentativa de expandir leis estaduais para permitir casamento gay no Arizona, Hayworth lascou: desse jeito, daqui a pouco as pessoas vão poder se casar com cavalos.

Ouch.

Em uma entrevista a uma rádio da Flórida, ele explicou. “Quando a Suprema Corte de Massachusetts começou a deliberar sobre casamento gay, eles definiram casamento simplesmente como o estabelecimento de uma intimidade. Agora, isso é muito perigoso, é absurdo.É a mesma coisa que dizer, por exemplo, que se você realmente tivesse afeição pelo seu cavalo, você poderia se casar com seu cavalo.”

