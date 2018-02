As musas da Superterça

A Superterça tem duas musas – Roberta McCain, mãe do McCain, e Michelle Obama, mulher do Obama.

Lady McCain, aos 95 anos, está com corpinho de 30 – hoje às 7 da manhã ela estava lépida no palanque, ao lado do filho, no Rockfeller Center.

Elegantíssima, com seu casaco de peles politicamente incorreto e lindos cabelos brancos. “Para aqueles que têm ressalvas a respeito da minha idade, apresento minha mãe”, disse McCain.

Lady McCain já havia sido citada em uma espirituosa resposta do senador a Chuck Norris, fiel escudeiro de Mike Huckabee. Norris disse que se preocupava com a idade de McCain, que irá assumir a presidência com 72 anos se for eleito.

“Vou ter que mandar minha mãe de 95 anos lavar a boca de Chuck com sabão”, brincou McCain.

Michelle Obama é a outra musa. Como dizem por aí, a mulher é porreta. Ela comandou um mega-comício ao lado da Oprah Winfrey em Los Angeles e emocionou todo mundo.

“Quero que vocês olhem para mim não como uma futura primeira-dama, mas como um excelente investimento em educação pública”, disse Michelle, que estudou em colégio público em Chicago e depois fez faculdade em Princeton e Direito em Harvard, é vice-presidente dos hospitais da Universidade de Chicago e mãe de duas filhas.

Hillary é a candidata do “compre um leve dois”, mas Obama também é.