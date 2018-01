Na sexta-feira à noite, logo que as TVs começaram a noticiar o acidente com o avião da Gol, recebi a ligação de um amigo meu que trabalha no mercado financeiro.

Nossa, que horror, você viu o acidente da Gol?

É, uma tragédia, eu comentei.

E o pior é que as ações da empresa estavam indo super bem, coitada da Gol…

Não que a Gol tenha culpa no acidente, mas que tal se sensibilizar com as 155 pessoas que morreram?