Abaixo os fumantes de Bollywood

Foto: Patrícia Campos Mello

Este pode ser o golpe de misericórdia contra uma geração hindu de Humphrey Bogarts. O governo indiano ameaça proibir a TV de exibir filmes que mostrem cenas de atores fumando. Segundo uma nova legislação em estudo, filmes com cenas de “fumaça” terão a classificação A, ou seja, não poderão ser exibidos na televisão.

A cruzada antifumo nas telas começou em agosto do ano passado, com uma controversa proibição do fumo em filmes de Bollywood (a mega indústria de cinema indiana). Mas a proibição vem sendo contestada em tribunais.

Muitos acusam o governo de tolher a liberdade de imprensa e a criatividade. Muitos outros aplaudem a iniciativa como mais um avanço da campanha antitabagista no país.

Será que o Brasil deveria fazer a mesma coisa?