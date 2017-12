Patrícia Campos Mello

Lingerie de diabinha: esposas, namoradas e amantes se prepararam para receber os mineiros

As esposas, namoradas e amantes dos mineiros estavam se preparando para recebê-los ontem, depois de 69 dias longe deles. Cristina Nuñes, 26 anos, noiva do mineiro Cláudio Yanez, fez chapinha nos cabelos escuros, com mechas loiras. Ela foi ao cabeleireiro na segunda-feira fazer as unhas e comprou uma lingerie especial para recebê-lo: vermelha, com capa