Miriam Belchior é confirmada no Planejamento

Informação foi confirmada há pouco pelo ministro Paulo Bernardo, que tomou café da manhã com Dilma nesta quarta-feira

BRASÍLIA – O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, confirmou há pouco o nome de Míriam Belchior para o ministério que ele ocupa hoje. Bernardo tomou café da manhã com a presidente eleita, Dilma Rousseff, na Granja do Torto. Na saída, disse que está à disposição do futuro governo e que aguarda um posicionamento.

Carreira

Miriam, de 52 anos, é formada em Engenharia de Alimentos pela Unicamp e com mestrado em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas. Na transição de governo em 2002, ela estreitou os laços com o presidente Lula e Dilma Rousseff. Miriam é oriunda dos movimentos sociais e do PT no ABC paulista.

No Planalto, atuou na unificação dos programas de transferência de renda, esteve cotada para assumir a Casa Civil com a saída de Dilma e, nos últimos meses, coordenou as ações do PAC.

Em Santo André, Miriam participou do governo do prefeito Celso Daniel, assassinado em 2002, com quem foi casada por dez anos.

(Com informações de Leonencio Nossa, em reportagem a O Estado de S. Paulo)