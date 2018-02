Desoneração na construção civil durará mais 1 ano

Mantega anunciou decisão do governo em almoço fechado para empresários do setor

Ricardo Leopoldo e Francisco Carlos de Assis, da Agência Estado

SÃO PAULO – O ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou em almoço fechado para empresários do setor da construção civil, na sede da Fiesp, em São Paulo, que o governo deve estender por mais um ano a desoneração tributária para a cadeia da construção civil.

A informação foi passada pela assessoria de imprensa da Fiesp. O ministro participa de almoço com empresários do setor e não conversou com jornalistas.