Você que sabe

… participar de ato político promovido pelo PMDB paulista em Jales com Dilma Rousseff, no sábado, 19, Gilberto Kassab não quis saber de esperar a definição do candidato ao governo de São Paulo e confirmou presença no palanque ao lado da presidente. O ex-prefeito, cujo PSD faz parte da coligação pela reeleição de Dilma, concorre a uma vaga no Senado na chapa de Skaf e está em terceiro lugar na disputa, com 7%, segundo pesquisa Ibope divulgada nessa terça, 26. A liderança é do ex-governador José Serra, de quem Kassab foi aliado, e em segundo lugar está o petista Eduardo Suplicy.

