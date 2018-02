… o senador Eunício Oliveira tem dito e repetido que está ao lado de Dilma Rousseff na disputa presidencial. O peemedebista é líder do partido no Senado e aliado do Palácio do Planalto. Quem acompanha o dia a dia da campanha no Ceará, porém, não tem visto muito empenho de Eunício em se afastar da imagem do tucano Aécio Neves. Além de ter recebido o tucano numa viagem ao Cariri, o peemedebista foi fotografado em um ato político na semana passada ao lado do candidato ao Senado pelo PSDB, Tasso Jereissati. Às suas costas, aparece uma faixa de apoio à candidatura de Aécio. (Ricardo Della Coletta, Vera Rosa e Ricardo Brito)