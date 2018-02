Um dia após o outro

… e cobrar colaboração dos candidatos para enfrentar o problema, Paulo Skaf divulgou em seu perfil oficial no Facebook no sábado, 9, um vídeo com uma paródia da música Lepo Lepo na qual critica Geraldo Alckmin pela falta de água. “A água tá acabando e eu não sei o que fazer, e o culpado de verdade já está aí há 12 anos e não soube resolver”, diz um trecho do vídeo do candidato do PMDB. O “armistício político” sobre a água havia sido proposto por Skaf na série Entrevistas Estadão, na sexta-feira, 8. (Mateus Coutinho)

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.