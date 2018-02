Terceirização

.. terceirizar as críticas mais incisivas a Marina Silva. Enquanto o presidenciável usa indiretas, os aliados vão direto ao ponto. “Marina tem um discurso bonito, romântico e sonhador, mas que não casa com a realidade. O discurso dela é frágil e não resiste ao aprofundamento”, diz o governador de Alagoas, Teotônio Viela Filho, um dos principais coordenadores da campanha na região Nordeste. O vice Aloysio Nunes e o coodenador da campanha tucana em São Paulo, ALberto Goldman, também criticaram diretamente a candidata do PSB.

