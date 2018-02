Reflexão no voto

… os fiéis a “refletir” sobre o voto após a morte de Eduardo Campos. A igreja catarinense divulgou na quarta-feira em sua página do Facebook, horas depois do acidente de avião que matou o candidato do PSB à Presidência, uma fotomontagem com a frase: “Que essa ausência traga reflexão no seu voto”. Tanto Marina Silva, companheira de chapa de Campos, quanto o Pastor Everaldo, candidato do PSC ao Planalto, são fiéis da Assembleia de Deus, maior denominação evangélica do País, subdividida em vários ministérios.

