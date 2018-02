Programa em capítulos

… de lançar de uma só vez o programa Nordeste Forte, previsto para ser o carro-chefe da campanha do tucano na região. O anúncio da proposta está marcado para o dia 23 em Salvador, capital do maior colégio eleitoral entre os Estados nordestinos. O senador José Agripino (DEM-RN), coordenador-geral da campanha, e o ex-deputado tucano Arnaldo Madeira, coordenador do plano de governo, defendem que as promessas sejam feitas em capítulos – um para cada Estado visitado. Desde o início da campanha, em 6 de julho, Aécio esteve na região do Crato e, nesta terça-feira, 12, foi a Imperatriz, no Maranhão.

