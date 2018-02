… têm reclamado da falta de ajuda financeira do PT paulista ao candidato ao Senado. Embora tenha fixado limite de gastos de R$ 15 milhões, Suplicy orçou a campanha em no máximo R$ 2,6 milhões e arrecadou até agora apenas R$ 180 mil, boa parte do próprio bolso. O consolo é que o valor equivale a quase 90% do que obteve Alexandre Padilha, conforme balanço parcial enviado à Justiça Eleitoral.

