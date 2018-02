… pediu exoneração do cargo de secretário adjunto que ocupava no governo do Acre, comandado pelo petista Tião Viana. O decreto foi publicado na edição desta terça-feira, 19, do Diário Oficial do Estado. No ano passado, mesmo após Marina se filiar ao PSB para ser vice de Eduardo Campos, Lima decidiu permanecer no governo do PT. Nesta quarta, Marina será anunciada candidata à Presidência pelo PSB.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.