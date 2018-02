… fazer gravações internas para o programa eleitoral que vai ao ar no dia 20. Essa fase será rodada no estúdio do publicitário Nelson Biondi, marqueteiro da campanha tucana. Uma equipe de filmagem da empresa Nova Estratégia já tem captado imagens nas agendas públicas do candidato à reeleição, tanto em compromissos oficiais de governador como nos eventos de campanha, para serem usadas na propaganda eleitoral. Entre os tucanos, há uma expectativa em saber se Biondi vai usar o estilo que vem marcando as campanhas do PSDB, nas quais os candidatos aparecem em um escritório, de camisa com mangas dobradas e luz amarela ao fundo. A quem pergunta, o marqueteiro responde: “Muito longe disso”.

