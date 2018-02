… na região do ABC paulista. O ex-presidente vai fazer uma panfletagem na porta da fábrica da Ford, em São Bernardo do Campo, e depois vai receber prefeitos da região para uma reunião política no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. A agenda faz parte dos esforços de Lula para ajudar o PT nestas eleições. Ao longo da semana, o ex-presidente também começa a gravar vídeos de apoio a candidatos a governador de diversos Estados.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.