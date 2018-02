Na linha de corte

…está “proibido” de perder pontos na próxima pesquisa de intenção de voto do Ibope, que será entregue para divulgação da Rede Globo nesta quinta-feira. Segundo as regras definidas pela emissora para a cobertura da eleição presidencial, somente os candidatos com pontuação superior a 6% na mais recente pesquisa do Ibope ou do Datafolha anterior à semana da cobertura serão acompanhados diariamente pela equipe do Jornal Nacional. O critério não leva em conta a margem de erro. No mais recente levantamento do Ibope, divulgado no dia 22 de julho, Campos tinha 8% das intenções da voto. Se cair para 6% no próximo levantamento, o ex-governador de Pernambuco passará a ser “coberto” por 60 segundos apenas uma vez por semana pelo telejornal de maior audiência do País. O candidato do PSC à Presidência, Pastor Everaldo, por sua vez, está no limite do critério de corte. Os 3% que recebeu na pesquisa mais recente pesquisa do Ibope garante a ele a cobertura semanal. Abaixo desse patamar, o candidato tem cobertura quinzenal apenas. Ambos, porém, serão sabatinados na bancada pelos apresentadores William Bonner e Patrícia Poeta.

