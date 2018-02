Males da campanha

… candidatos a vice-presidente e a vice-governador de São Paulo pelo PSB, respectivamente, quando passou mal nesta sexta-feira, 22, no Palácio dos Bandeirantes. No encontro, a dupla reafirmou o compromisso da sigla com a candidatura à reeleição do governador tucano, apesar da resistência de Marina Silva ao acordo com o PSDB. Alckmin sentiu pela manhã os primeiros sintomas de uma infecção intestinal aguda – mal estar, febre e vômitos -, mas não desmarcou uma agenda pública na capital. Ao retornar ao Palácio dos Bandeirantes, residência oficial do Estado, o governador chamou o médico David Uip, secretário estadual de Saúde, que o examinou e recomendou exames no Incor. Uma das suspeitas é que são justamente as agendas de campanha – e o que se come e bebe nesses eventos – que tenham provocado a infecção intestinal.

