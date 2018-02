… de despesas na primeira prestação de contas parcial da campanha de Dilma Rousseff à reeleição. O PT gastou até agora R$ 1,3 milhão com pagamento de salários. O valor supera os gastos com produção de programas de TV, já em andamento, embora o horário eleitoral comece apenas no dia 19. No total, a campanha de Dilma arrecadou R$ 10 milhões no primeiro mês da disputa.

