Gente do campo

… indica que, para os eleitores, Dilma Rousseff é vista como a candidata que mais daria incentivos fiscais e de crédito aos produtores rurais, enquanto Aécio Neves tem a imagem de quem mais poderia melhorar a infraestrutura e, com isso, elevar a exportação de alimentos. Por sua vez, Eduardo Campos é considerado um “apoiador” da agricultura e da pecuária, mas sem o mesmo destaque da petista e do tucano. Os três serão sabatinados nesta quarta-feira, 6, pela Confederação Nacional da Agricultura (CNA). Pela pesquisa do instituto Ipeso e do consultor José Luiz Tejon, o setor atrai a atenção dos candidatos, mas ainda há uma fatia significativa do eleitorado a ser conquistada: um terço dos entrevistados tem posições contraditórias sobre o agronegócio, embora reconheça sua importância, ou não estão interessados nas prioridades do campo.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.