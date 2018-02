Eunício e “Rousselfie”

… Eunício Oliveira aproveitou uma solenidade no Palácio do Planalto nesta quinta-feira, para fazer uma selfie ao lado de Dilma Rousseff. O peemedebista, que lidera as pesquisas em seu Estado, tem declarado publicamente apoio à reeleição da presidente, mas está coligado com o PSDB cearense e tem como adversário um candidato do PT apoiado pelos irmãos Gomes, aliados de Dilma. Por isso, há um clima de desconfiança em relação ao empenho de Eunício pela campanha da presidente. Na terça-feira, o blog #notaquente mostrou que, além de ter recebido Aécio Neves em uma viagem do tucano ao Cariri, Eunício foi fotografado em um ato político ao lado de Tasso Jereissati, tucano que disputa o Senado pela chapa do peemedebista, tendo às costas uma faixa de apoio ao candidato do PSDB ao Planalto. (Ricardo Brito)