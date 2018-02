Contratempo

… candidato a vice-presidente na chapa de Marina Silva na quarta-feira, mas a coligação da qual o PSB participa no Rio Grande do Sul não teve tempo de adaptar os programas eleitorais exibidos no fim de semana no Estado. Assim, os candidatos a deputado ainda apareciam pedindo votos com a inscrição “Beto 400” ao lado, número pelo qual Albuquerque concorria ao Senado. Nesta segunda-feira, 25, o senador Pedro Simon foi anunciado candidato à reeleição, aos 84 anos, pelo mesmo PMDB do candidato a governador da coligação, José Ivo Sartori. No começo do ano, o veterano peemedebista havia anunciado sua aposentadoria das urnas.

