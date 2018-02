Choque de palavras

… o candidato do PMDB disse quando era presidente da Fiesp, posto que ele assumiu em 2004 e do qual está licenciado para a disputa pelo Palácio dos Bandeirantes. Em um vídeo de dezembro de 2012, postado no canal oficial da Fiesp e veiculado na TV aberta, Skaf afirmou sobre a redução na tarifa da energia elétrica anunciada pelo governo: “Com o apoio da presidente Dilma, da maioria dos deputados e senadores e com o apoio de todos vocês, o sonho virou realidade”. Hoje, o sonho do Palácio do Planalto é pôr fim ao choque com Skaf.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.