… de uma agência especializada para acompanhar o tucano em uma agenda de campanha hoje na capital. Trajando calça legging, bota de couro preta e camiseta amarela do candidato, as modelos distribuíram panfletos em uma praça no Brás, enquanto esperavam Alckmin e o candidato do PSDB à Presidência, Aécio Neves.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.