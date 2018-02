Cadê a bola?

… enfeitava a entrada do comitê de Dilma Rousseff, em Brasília, saiu de lá 24 horas após ser fixada na fachada do edifício Embassy Tower. Com fundo vermelho, a “bola” exibia a inscrição “Dilma Presidenta 13”, acompanhada da legenda “vice: Michel Temer”. A primeira explicação para o sumiço do “adorno” foi que a placa caíra porque tinha sido mal colada. A verdade, porém, é que o condomínio do Embassy Tower não permite propaganda. O comitê ocupa dois pavimentos de 2,4 mil metros quadrados e a fisionomia de Dilma sorridente só aparece quando se abre a porta de correr, atrás de grades brancas que foram ali instaladas pelos petistas, sob a alegação de que era preciso mais segurança. (Vera Rosa)

