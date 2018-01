Zavascki agora é História

Que Deus inspire Temer, os 10 ministros do STF e o Senado nesta hora difícil para o Brasil e para o mundo com a perda do competente, sensível e valoroso relator da Lava Jato, Teori Zavascki. Que eles não se esqueçam da consagração do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, quando falou da operação em Davos e se tornaou, por isso, o maior sucesso do Fórum Econômico Mundial, ao qual o presidente não foi. Isso revela a importância mundial de uma sequência sem atropelos nem guinadas de direção da devassa, em especial para o Ocidente capitalista, que se convenceu de necessidade de combater e derrotar a corrupção. Particularmente do Brasil, que precisa sair do atoleiro desta crise.

(Comentário no Estadão no Ar da Rádio Estadão – FM 92,9 – na sexta-feira 20 de janeiro de 2017, às 7h07m)

