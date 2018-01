Xô, Lava Jato!

O Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da segunda-feira 24 de julho de 2017 começou com meus comentários no Direto ao Assunto sobre a conspiração para salvar os pescoços dos políticos poderosos no Congresso, o artigo de Joesley na Folha, a repercussão negativa do aumento do PIS/Cofins sobre derivados de petróleo, a grana de Adriana Ancelmo que Moro mandou transferir pra Justiça e a tragédia sem fim na Venezuela. Eliane Cantanhêde comentou a absolvição de Sarney, Renan e companhia pela PF a respeito de crime de obstrução de Justiça e o que esperar da última semana do recesso parlamentar. Alexandre Garcia disse achar que o cenário exterior ajuda Temer como ajudou Lula, o futuro destes dois e mais um caso do ECA (Estatuto Criança e Adolescente). Sonia Racy revelou que Ricardo Barros tenta aparar arestas com a classe médica. E Marília Ruiz acha que Tite está preocupado com o fato de Neymar poder ir para o PSG.

Para ouvi-lo clique aqui