Vocação suicida

Quando tudo parecia se encaminhar para um acordo que levaria o PSDB ao comando das forças anti-esquerda na eleição de 2018, unindo Dória, ACM Neto e outros escapados do incêndio da Lava Jato contra Lula, Ciro, o PT e os partidecos ecomunistas, o presidente interino do partido, Tasso Jeireissati (CE), pôs tudo a perder mandando produzir um patético programa de autocrítica pela metade que passou na quinta-feira 17 no horário “gratuito”. Os tucanos parecem ter vocação para o suicídio em pleno voo. Este foi o primeiro assunto dos vários comentados no Estadão às 5, ancorado por Pedro Venceslau e com os assuntos comentados por mim. Produzido no estúdio da TV Estadão no meio da redação do jornal, ele foi retransmitido por Youtube, Twitter, Facebook e Periscope Estadão na sexta-feira 18 de agosto de 2017, às 17 horas.

