Vivandeiras no quartel de Abrantes

Sessão do Conselho de Ética da Câmara, na qual foi aprovado o relatório que recomenda a cassação do mandato de Eduardo Cunha por quebra do decoro parlamentar repõe em cena a frase de Chacrinha segundo a qual “o programa só acaba quando termina”. E a disputa pelo volta ou cai de Dilma Rousseff e MIchel Temer atualiza a comparação que o marechal Castello Branco fazia, em 1964, dos políticos assediando os comandantes militares com as “vivandeiras” que frequentavam os bivaques nas guerras do passado. Há senadores negociando seu voto decisivo pro impeachment.

(Comentário no Jornal da Gazeta da terça-feira 14 de junho de 2016

