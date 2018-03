Viva Viva!

A partir desta segunda-feira, 13 de fevereiro de 2017, comentarei assuntos de variedades (literatura, música, cinema, etc) nos minutos finais da hora em que debato de segunda a sexta-feira com Haisem Abaki assuntos políticos. Na estreia, manifestei meu entusiasmo pela alta qualidade literária e a elegância de estilo de Viva!, livro do historiador francês Patrick Deville, com tradução exemplar de Marília Scalzo, sobre o agitado México revolucionário da primeira metade do século 20, para onde fugiram Trotsky, Victor Serge, B. Traven, Malcolm Lowry e outras personalidades europeias. Falei também da voz extremamente original e, por isso, inigualável do jazzista Al Jarreau, que morreu, aos 76 anos.

(Comentário no Estadão no Ar 4 da Rádio Estadão – FM 92,9 – na segunda-feira 13 de fevereiro de 2017, às 7h54m)

