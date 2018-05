Viva São João do Sabugi

Desmentido

Ao contrário do que foi veiculado na imprensa, que eu teria estado no Palácio do Planalto manifestando apoio como jurista à campanha contra o impeachment da presidente da República, em nenhuma ocasião fiz declaração sobre o assunto, mas entendo que a matéria consta da Constituição e que a solução da crise deve ocorrer com absoluto respeito e observância das normas constitucionais. Completando este desmentido, informo que no dia 22 de março, data do encontro de juristas no Palácio do Planalto, eu me achava no município de São João do Sabugi, no alto sertão do Rio Grande do Norte, de onde acabo de regressar e tomar conhecimento da divulgação de meu nome num evento de que não participei. Essa notícia não corresponde, portanto, à verdade.

PAULO BONAVIDES

(Paulo Bonavides, professor de Direito em Fortaleza, editorialista do jornal O Povo, teve seu nome incluído num manifesto de juristas, alguns dos quais amigos da onça, contra o “golpe”, sem ele sequer concordar com a hipótese estapafúrdia. A notícia errada levou-o a desmenti-la na seção Fórum dos leitores do Estadão da quarta-feira 20 de abril, enquadrando na verdade dos fatos a fantasia desonesta de gente célebre e paparicaada, que não respeita os outros nem a verdade)