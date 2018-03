Vitória abandonada

O governo federal manda Exército patrulhar Natal e Vitória e acha que resolve o problema sem enfrentá-lo. O Ministério da Justiça está por conta do secretário executivo, pois o chefe, Alexandre de Moraes, tem mais o que fazer, quem sabe preparar o discurso de posse no STF, para o qual foi indicado por Temer. E o presidente da República tem de acertar com Wellington Moreira Franco, protegido de Moro pelo foro, e Eliseu Padilha, o grileiro-mor da República, como será composta a CCJ do Senado exatamente para evitar surpresas na sabatina antes de seu amigo de fé, seu irmão e camarada ser submetido à aprovação, tida como pule de dez, do plenário da chamada Câmara Alta. Alta mesmo, é?

(Comentário no Estadão no Ar 3 da Rádio Estadão – FM 92,9 – na terça-feira 7 de fevereiro de 2017, às 17h30m)

Para ouvir clique aqui e. aberto o site da emissora, 2 vezes no play abaixo do anúncio em azul