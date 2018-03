Visita indesejável

Meu Direto ao Assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado na manhã da segunda-feira 12 de março de 2018 com os seguintes temas: Rodrigo Janot tem razão de reclamar de Temer e Cármen Lúcia por terem mantido encontro na casa dela no sábado; Ricardo Lewandowski serviu, ou não, de maçaneta para uma visita de surpresa de parlamentares petistas ao gabinete da presidente do STF para apelar por Lula?; a campanha lançada por Gleisi Hoffmann conclamando uma manifestação nacional contra a prisão de Lula dificilmente surtirá algum efeito; baile funk na Vila Cruzeiro sofre atentado com cerca de 80 feridos, suspeito morre em confronto com agentes da lei na Vila Kennedy, mulher é abatida a tiros após assalto no Irajá, em fim de semana violento no Rio, e ficamos sem saber o que estão fazendo os militares lá; Palocci operou propina para Delfim, segundo a Lava Jato, e é mais um egresso da ditadura militar denunciado; nova vara federal deu liberdade a Joesley e Ricardo Saud, parecendo ser uma vara para a turma garantista do STF chamar de sua; Wesley Batista foi hostilizado e vaiado em churrascaria no Itaim Bibi em São Paulo, confundido com o irmão, Joesley; e pré-candidatos Meirelles e Maia usaram jatinhos da FAB em deslocamentos, apesar de se pretenderem portadores de novas práticas políticas. Alexandre Garcia comentou a janela aberta para trocas de partido e que é incrível pagarmos meio bilhão/mês a funcionários públicos de órgãos extintos; e teceu considerações sobre Delfim Netto. Eliane Cantanhêde discorreu sobre a semana de greves anunciadas nos setores de educação, carteiros, magistrados, uma novidade desde a crise, falando principalmente sobre magistrados na contramão da opinião pública; Rodrigo Janot ressurgindo via redes sociais com críticas ao encontro de Carmen Lucia e Temer e provocando a sucessora Raque Dodge por falta de novas delações premiadas; o balanço do MPF do dinheiro devolvido aos cofres públicos pela Lava Jato, ou seja, do total de 11,5 bi de reais, ainda faltando muito a entrar; e Cármen Lúcia cumprindo a promessa de não por na pauta do plenário em abril o julgamento da prisão em segunda instância, um má notícia para Lula. Em Direto Da Fonte, Sonia Racy contou que o prefeito de São Paulo, João Doria, prepara sua saída da Prefeitura para o dia 6 de abril.

