Viés de privatização

O Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na quinta-feira 24 de agosto de 2017 começou com meus comentários sobre o anuncio de privatização pelo governo Temer; mais um capítulo da hedionda novela da auitorreforma dos políticos para se beneficiarem com plena indulgência; a dispensa de Rodrigo Maia abrir impeachment contra Temer pelo ministro Alexandre de Moraes, nomeado para o STF por Temer: o prende e solta de Moro e Gilmar; e as denúncias feitas em Brasília pela ex-procuradora da Venezuela, Luísa Ortega. Eliane Cantanhede e Alexandre Garcia também analisaram o anúncio do pacotão de concessões de Temer, com privatização em massa. E, em Perguntar Não Ofende, Marília Ruiz alertou que, apesar de ter vencido mais uma vez e se distanciado de segundo e do terceiro colocados, o Corinthians não se livrou dos transtornos que lhe causa a janela de transferência de jogadores.

Para ouvir clique aqui